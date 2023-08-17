考試院院會今天通過，直轄市、縣市政府所屬二級機關，編制員額10人以上的戶政事務所及其他編制員額4人以上的機關，首長職務將調高為薦任第八職等至第九職等，其祕書則調高為薦任第七職等至第八職等，自今年9月1日起實施。
考試院表示，行政院基於縣市政府及所屬一級機關科長的職務列等，調整為薦任第八職等至第九職等後，二級機關首長因其職務歷練的需要，並考量戶政事務所業務日趨複雜，為縮短地政事務所與戶政事務所首長、幕僚長職務列等差距，經確認政府財政負擔無虞後，提出此次職務列等的調整建議。
此次調整主要是將現行戶政事務所編制員額滿20人，首長列薦任第八職等至第九職等者，修正為滿10人，首長列薦任第八職等至第九職等。
現行縣市政府所屬二級機關編制員額滿12人，且分組辦事並均置專任主管者，其首長列薦任第八職等至第九職等，此次修正為滿4人，其首長列薦任第八職等至第九職等；這些機關的祕書，由薦任第七職等，調整為薦任第七職等至第八職等。
考試院表示，後續將由銓敘部通函各直轄市、縣市政府自今年9月1日實施，並請相關單位以修正編制表方式辦理。
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