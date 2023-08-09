一名男子表示，鄰居阿姨自曝兒子才35歲，在外交部當公務員已升到10職等，他不懂公務體系升遷規定，發文問「真的很厲害嗎？還是阿姨在唬爛？」貼文讓一票網友全震驚，若鄰居阿姨的兒子沒有任何背景，35歲爬到10職等真的很強，「以後要當大官的命。」

原PO前天（7日）於PTT八卦版指出，鄰居阿姨逢人就炫耀兒子在外交部當公務員，現年35歲已升到10職等，說有多優秀就有多優秀，讓他不禁懷疑「很厲害嗎？還是阿姨在唬爛？」

網友都認為若阿姨的兒子沒有背景，35歲爬到10職等真的很有實力，「超強！根本偶像」、「沒背景的話是真的強」、「差不多是幾千人中才有一個的等級」、「10職等已經是簡任了」、「有些人一輩子就卡在9職等」、「局長級的好嗎」、「這是可以當局處首長等級耶」、「35歲簡任官，全台灣有沒有100個」、「強到爆！以後要當大官的命」。

但也有人說在外交部升得本來就比其他公家單位還快，且薪水很高，「外交官本來就升得快，高職等職缺設計」、「外交官薪水超高」、「高官退休領的錢，贏過年薪200萬工程師」。