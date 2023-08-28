中鋼每季開季盤前都會與中、下游業者進行會談，繼上周鋼線鋼纜、手工具之後，本周輪到螺絲產業登場，而針對中鋼第四季盤價策略，螺絲業者認為開平盤是最佳方式。
據了解，大型業者已先針對中鋼盤價進行討論，若開高盤業者的成本大增，原本訂單就已經寥寥無幾，再漲價恐讓市況雪上加霜。但同時廠商也不希望中鋼降價，主要原因就是原先的產品適用舊成本，若上游降價國外廠商恐怕會要求螺絲業者以新成本計價，對於去化現有庫存沒幫助，因此維持平盤是現階段最好的方式。
中鋼開季盤前的產銷聯誼會，29日將輪到螺絲公會登場，據了解螺絲業者將呼籲中鋼審慎開盤，不漲也不跌的平盤將會是最佳選擇，業者認為，現階段產業景氣差，若中鋼漲價成本將大增，降價則會讓手上庫存出不去，開平盤維持現況最理想。
中鋼每季開季盤前都會與中、下游業者進行會談，繼上周鋼線鋼纜、手工具之後，本周輪到螺絲產業登場，而針對中鋼第四季盤價策略，螺絲業者認為開平盤是最佳方式。
據了解，大型業者已先針對中鋼盤價進行討論，若開高盤業者的成本大增，原本訂單就已經寥寥無幾，再漲價恐讓市況雪上加霜。但同時廠商也不希望中鋼降價，主要原因就是原先的產品適用舊成本，若上游降價國外廠商恐怕會要求螺絲業者以新成本計價，對於去化現有庫存沒幫助，因此維持平盤是現階段最好的方式。
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