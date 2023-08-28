中鋼每季開季盤前都會與中、下游業者進行會談，繼上周鋼線鋼纜、手工具之後，本周輪到螺絲產業登場，而針對中鋼第四季盤價策略，螺絲業者認為開平盤是最佳方式。

據了解，大型業者已先針對中鋼盤價進行討論，若開高盤業者的成本大增，原本訂單就已經寥寥無幾，再漲價恐讓市況雪上加霜。但同時廠商也不希望中鋼降價，主要原因就是原先的產品適用舊成本，若上游降價國外廠商恐怕會要求螺絲業者以新成本計價，對於去化現有庫存沒幫助，因此維持平盤是現階段最好的方式。