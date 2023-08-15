亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，大陸鋼廠下半年配合平控限縮產量，低價出口報盤勢必大幅收斂，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利的主調。中鋼九月盤價維持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，考量各產業現狀發展，適度反映台幣匯率近期走貶推升原料成本，順應亞洲鋼廠比肩漲價的潮流，調漲鋼品售價以貼近國際主流盤勢，協助客戶掌握行情轉折擴大利基，共同迎接第四季傳統產業旺季的到來。中鋼今年九月份月盤產品盤價調幅，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲(建材、烤漆料)均每公噸上漲900元，電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)每公噸漲600元，電磁鋼捲(中低規、高規)上漲500元。

近期經濟數據顯示落底跡象，各大研究機構普遍上調今年全球經濟成長率，IMF與OECD預測分別達3%與2.7%，加上美國就業數據表現優異，日本央行重申維持貨幣寬鬆方向，大陸持續擴大刺激經濟政策，以提振車市、房市等消費信心，有助全球經濟重回擴張軌道。

鋼鐵需求方面，大陸當局擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，同時持續鬆綁房地產政策，釋出利多方案，保障房市健全發展，促進建築鋼材需求釋出。七月份大陸官方製造業PMI小幅回升至49.3，進一步蓄積經濟回溫動能。車廠供應鏈問題持續緩解下，產量因而提升，催動車市產銷熱絡，MarkLines統計今年上半年全球汽車銷量達4274萬輛，同比增長11%，汽車用鋼需求穩健恢復中。

鋼鐵供給方面，大陸粗鋼平控政策箭在弦上，以全年產量不超過去年為目標。上半年大陸鋼廠超額生產，勢必緊縮下半年產量，制約鋼材出口量能；八月初大陸鋼材社會庫存下滑至1207萬噸，同比減少約8.7%，韓國鋼廠熱軋部分產線將於九至十月份進行歲修，worldsteel統計今年上半年全球粗鋼產量約9.439億噸，同比減少1.1%，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。

原物料與市場行情方面，受大陸鋼廠減產政策影響，鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每公噸100~110美元區間，冶金煤價因大陸礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破245美元。大宗商品需求回溫，帶動BDI散裝指數由七月下旬低點962回升至八月上旬的1145，增幅近兩成。台灣於八月成立碳交易平台，預計自明年起開始課徵碳費，環保署自十月份起擬調高排碳大戶空汙費率，鋼廠生產成本進一步攀升。寶鋼、鞍本鋼廠九月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以高盤開出，每公噸上漲100~200元人民幣；韓國鋼廠POSCO 亦調漲九月內銷熱軋出廠價每公噸5萬韓圜(約39美元)，亞洲鋼市走向趨強。隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，國際鋼價有望迎來新一波反彈行情。