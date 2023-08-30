中鋼受到量價齊跌影響，7月虧損較前一月擴大10倍，在去年鋼市大好，今年上半年鋼廠補庫存過多，導致鋼鐵產業周期拖太長，庫存去化太久。面臨金九銀十旺季，中鋼9月盤價續揚，價格難再下探，董事長翁朝棟表示，若需求帶動下，拐點就在第四季。

翁朝棟董事長說明，各國鋼廠都在提價，主要是受到生產成本高，虧損不調漲不行，價格勢必上行。而現今已不談庫存去化，目前是信心疑慮問題，大陸房地產可待政府救，但大陸鋼市供過於求，難再見到大量需求，不能寄望大陸經濟成長，後續將關注歐美經濟成長力道來帶動鋼需，歐洲7、8月進入暑修，但兩大經濟體後續詢單已逐步增加，在價格不再往下，後續觀察實際需求狀況，評估第四季鋼需狀況會好轉，回升步調採穩健，並非大反彈。中鋼今年後續營運將謹慎樂觀。

關於ECFA影響，翁董事長也認為，衝擊已不是很大了，也推動產業朝向高值化發展，包括特殊鋼、碳中和議題。並強調，技術領先，才不會市場被淘汰。