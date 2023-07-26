台北流行音樂中心啟用3年，前台北市長柯文哲任內新增1.9億元工程款未付清，導致每月衍生80萬元利息，引起副市長李四川和前副市長黃珊珊隔空駁火。柯文哲昨日表示，「我蓋我負責」。台北市長蔣萬安指出，目前研議先行墊付，之後編列2024年預算或追加預算償付，未來訴訟、仲裁和調解等，超過1000萬元案件就必須知會法務局。

蔣萬安今出席文山區里長座談會，他說，他的立場就是面對問題解決問題，同時也是市府團隊一直以來的態度，北流1.9億元調解款項已經研議接下來應該會用墊付的方式，避免一直產生利息，經議會同意最快10月開議通過，就可以先行支付，避免每月產生80萬利息，之後並編列2024年預算或追加預算方式償付。

他說明，墊付就是和主計處討論先用一筆市府經費支付，當然必須經議會同意，這是目前考慮最快的方式，再用2024年預算或追加方式償付，之後持續和文化部爭取。總歸來講，新市府團隊上任後面對各項問題，也重新思考許多過去沒建立的制度，流程不那麼完備，或施政作為思考沒那麼周延的地方，並重新檢視。

蔣萬安分析，當時柯市府團隊時，法務局並沒有在最早的時間，即時掌握提供法律專業，對案件進度管控，或從外部提供專業評估，因此昨日在市政會議上，法務局提出具體建議，未來不只訴訟，包含仲裁、調解，案件只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，望建立制度讓流程更周延，才是確保市民權益的關鍵。

他補充，目前正在積極編列2024年總預算，聽取各局處預算，各局處也非常認真擬出短中長期規劃，市府會通盤檢視，確定後送到議會，屆時會將整體規劃向市民報告。