審計部報告指出，高雄市府原申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給81億元，引發熱議。前閣揆蘇貞昌今(1日)出席農業部掛牌典禮時說，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港！」粉專「政客爽」指出，2022年前鎮漁港建設專案就拿走25.51億元（占漁業發展預算54.5％）；2023年也要從中提撥22.79億元（43.5％）給前鎮漁港，直酸全台還有299座漁港，接下來乾脆比照辦理，花個兩兆來修漁港，一起發大財。

蘇貞昌在農業部掛牌典禮致詞時特別提到，在總統蔡英文的領導、前農委會主委、現任農業部長陳吉仲的努力下，行政院撥出專款來改善漁港，「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」，疑似在為獲得81億元前瞻預算的高雄前鎮漁港抱不平。

根據《遠見雜誌》報導指出，2019年，高雄市政府僅申請3000萬的改建計畫，後來，中央一路追加預算至13億元、59.1億元，到了2023年元月13日，前行政院長蘇貞昌到高雄視察前鎮漁港建設推動情形時表示，為因應前鎮漁港總體發展需要，針對該漁港改建計畫經費，將大幅提升至81億元。高雄市長陳其邁更下達「2年內完成前鎮漁港改建工程」的軍令狀，加速推動相關計畫及工程，包括周邊公車路線及候車亭等交通規劃。

至於81億的細部規劃，包括編列25.24億將漁港改建為7.5公尺的深水碼頭，可供最大3000噸級遠洋漁船泊靠；投入15.64億，新建汙水下水道系統。27.46億元用在多功能水產品運銷中心及既有魚市場整建工程。另外，投入4.95億元設置多功能船員服務中心工程，提供商店、餐廳、淋浴室、祈禱室及住宿空間。港區環境改善工程則編列了7.74億元，五大工程共計81億300萬的經費。

81億元甚至是2022年漁業署漁業發展預算（46.83億元）的1.73倍。每年漁業發展的預算吃緊，卻要提撥一大部分給前鎮漁港。2022年，前鎮漁港建設專案就拿走25.51億元（54.5％）。2023年，漁業發展預算增至52.39億元，也要從中提撥22.79億元（43.5％）給前鎮漁港。

政客爽今(1日)發文直酸：加油！全台還有299個漁港，因為吃魚就要修漁港，所以接下來乾脆比照辦理，花個兩兆來修漁港，一起發大財！