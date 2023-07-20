社會人高爾夫巡迴賽斑芝花個人賽雖然受到午後雷雨攪局雖然遇上午後雷陣雨攪局，賽事一度被迫暫停，所幸最後還是完成兩日賽程，A組吳瑞隆短桿發揮並且在另一半的支持下，兩回合以157桿拿下暌違一年半後的冠軍；B組兩回合則分別由王恒育、史哲宇各搶下一座冠軍。

社會人高爾夫巡迴賽個人賽2023賽季共19輪例行賽，每輪皆產生出A、B組冠軍。為推廣高爾夫運動為目標，賽制不分性別，只須年滿23歲皆可參加，一同打造台灣業餘高爾夫生態圈新天花板。

本周賽事南下至台南「斑芝花球場」舉行，A組進行兩回合賽事、B組則是獨立兩回合分開算。首日就遇上台灣南部午後雷陣雨，賽事被迫暫停，A組戰況復賽後由余兆湧、吳瑞隆同為80桿暫時領先，B組則由王恒育83桿奪冠。賽事雖遇暴雨攪局，但這就是高爾夫的一部分，選手對抗自己、競爭對手，其實最大的挑戰就是自然環境，也是高爾夫的迷人之處。

A組次日賽事，吳瑞隆短桿發揮，在沒有任何PAR ON果嶺的狀況下，靠著全場27推救了7洞回來，另外還有跟使用了TRUST新開發的橘球有關，有效的在控球及距離上明顯幫助，但最重要的是太太的支持，每場比賽都會陪著南征北討，給予非常大的信心陪伴，最終吳瑞隆第二回合再打出全場最佳的77桿，兩回合以157桿封王。

B組第二回合則由來自屏東的24歲年輕新秀史哲宇以80桿成績奪下冠軍，雖然史哲宇過去曾是培訓球員，但到大學後一度停擺，重新回到球場後還是維持不錯的水準。近兩年越來越多年輕好手加入社會人高爾夫巡迴賽的競爭行列，除了巡迴賽的參賽年齡限制下降為23歲之外，也跟整體賽是品質的提升有關，此次斑芝花球場在賽事上的TEE台擺放甚至遠超於日前同場地舉辦的THREEBOND、美津濃公開賽等職業賽事，可見社會人的實力不斷在提昇。