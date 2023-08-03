總統大選本為藍綠白三角督競爭，但鴻海創辦人郭台銘是否參與其中也引發討論。根據《ETtoday民調雲》1日公布的四腳督民調，民進黨賴清德獲33.4％支持、民眾黨柯文哲21.6％、國民黨侯友宜21.0％、郭則為16.4％。媒體人陳鳳馨今(3日)在《大新聞大爆卦》節目強調，郭要找副手，難度當然存在。而在新聞風向中東搖西擺，也容易被看出弱點。直言人生最後關頭做的決定若不夠漂亮，人生會留下汙點。

陳鳳馨直言，對郭來講，他會覺得這是他人生最後一仗，「但是我也要提醒！」人生在最後關頭所做的那一個決定，如果不夠漂亮的話，你的人生就沒有辦法留下燦爛的點，而是汙點！

「我現在看郭這件事，感受是很深刻的！」陳鳳馨強調，人的心中對於理念的堅持，其實是非常非常難的一件事情。在新聞快速變換的過程當中，每一天東搖西擺的新聞都存在在那地方，那你能不能夠在其中找到自己最好的那個定位？如果沒有，你就很容易在東搖西擺當中，被人看出弱點出來！