民進黨副祕書長黃建嘉今網路節目「齊有此理」專訪說，若鴻海集團創辦人郭台銘和民眾黨總統參選人柯文哲搭檔選總統，民眾黨就像吻仔魚，沒有骨頭；至於民進黨總統參選人賴清德三個對手侯友宜、柯文哲及郭台銘，他形容三人分別是「無言」、「失言」及「口出狂言」。

黃建嘉今被主持人王時齊問到郭柯配相關問題時指出，郭柯合有沒有機會要看民眾黨的彈性，願不願意把這一張總統門票賣給郭台銘，但如果連黨主席、總統候選人都可被賣的話，還有什麼不能賣的？

他說，若是如此，這個黨的彈性就大的讓人驚艷、匪夷所思，「在我看就像吻仔魚，沒有骨頭」，會讓人瞠目結舌。

黃建嘉表示，他印象所及，今晚郭台銘在屏東將會有一場大型的萬人造勢，以他的經驗來說，這將是屏東非綠系統有史以來最大的動員，如果今天真的動員出來這麼多人，後續可觀察他氣勢如何鋪排。

提到侯友宜，黃說，如果總統參選人「母雞」夠強，立委參選人「小雞」自然會依偎在羽翼底下，沒看過弱的母雞，還在啄前面小雞的；也沒看過在轎子裡面坐轎的人，還拿刀出來戳底下幫忙扛轎的轎班。

至於柯文哲，黃建嘉認為，柯文哲現在就是在藍營小雞面前「變魔術」，既然稱之為魔術，表示本身都是假的；但藍營小雞們也樂於在幫柯拍手，這是各取所需，若最後藍營小雞們靠到柯陣營，那就是「政治外遇，認賊作父」。

不過黃建嘉也提醒，藍、白陣營都已經完成總統提名了，若現在就先分位置、合縱連橫，可能是「搓圓仔湯」聯盟違法疑慮，而且搓的還是台灣有史以來最大的湯圓。

至於被問到自從民眾黨曝光柯文哲開演唱會後，民調往上竄升，國民黨主席朱立倫也透露侯友宜「超柯趕賴」；黃建嘉表示，他看不出來演唱會完之後，柯文哲民調可以往上的可能性在哪裡、利多在哪裡，反而許多仇女、厭女的言論在演唱會後不斷被提出來，「朱立倫跟柯文哲，其中一個人說謊，或兩個人都說謊」；至於侯終於沒有在講「好好做歹誌」了，但講了什麼？外界也看不出來，看不出民調往上升的可能性。