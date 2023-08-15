【全程字幕】高虹安被起訴恐衝擊柯文哲？ 賴香伶：別重蹈去年烏賊戰 @ChinaTimes ​

民眾黨新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費遭起訴，恐影響民眾黨總統參選人柯文哲選情，民眾黨立法院黨團今表示，各政黨對於貪腐不會縱放，尊重司法結果，不願有太多政治聯想，也不需要揣測此案對哪個政黨有傷害。

民眾黨團總召邱臣遠指出，司法是人民相信政府的最後一道防線，此案進入司法程序，原則上尊重司法調查，也希望不要有政治力介入，支持高虹安蒐集更多有利的證據，捍衛自己的清白。

新竹市政府近期將前市長林智堅遺留下來的新竹市棒球場案移送監察院，高虹安隨即被起訴，時間點巧合引發聯想。民眾黨立委賴香伶說，檢方起訴書提到，高虹安犯後態度不佳，這樣的用詞大可不必，應該回歸本於證據有多少，法院審理程序如何，不能重蹈去年選舉時的烏賊戰，企圖用言論影響選舉。

賴香伶說，各政黨對於貪汙絕對不會縱放，尊重司法判決，不需要提前揣測此案對哪個政黨傷害或衝擊較大。