北檢昨（14）日依貪污罪起訴新竹市長高虹安，消息一出震撼各界，不少人認為，這恐會傷到民眾黨總統參選人柯文哲的選情。不過，有評論卻認為未必如此，首先，柯文哲可能可藉此打「悲情牌」催出更多選票；此外，藍白陣營這次立場一致，明年大選是否會有進一步合作，也有待觀察，「說不定是塞翁失馬」。

北檢認定，高虹安的犯後態度不佳，因此建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，高則強勢回擊，轟北檢承辦檢察官先射箭後畫靶，草率地強行起訴，完全不採用有利於她的證據，令人質疑是政治介入司法的惡性案例，她要嚴厲譴責。

《中評社》評論今（15）日指出，柯文哲陣營在這次事件主打「哀兵政策」，以鞏固柯穩居第二的民調，若處理不慎，引起民眾的不滿，很容易直接被翻盤。不過，高虹安被起訴對柯文哲而言，也未必完全不利。

首先，高虹安的助理費案去年選前就已被大肆炒作，但高最終以45.02%得票率當選新竹市長，表示新竹市民並未輕信高虹安貪污。再加上高的前辦公室主任黃惠玟，曾擔任勞動部次長李俊俋的立委辦公室主任，並稱幫李記帳的方法與高相同，台灣民眾輿論的風向目前呈現兩極化，並未完全相信高有意貪污。

第二，距離2024大選只剩5個月，檢方花了8個月調查，到現在才起訴高虹安，後續法院的審理時間恐也不會短，要在選前判高有罪的機率並不高。因此，這很容易成為柯文哲打「悲情牌」的素材，台灣民眾若認為，民進黨為選舉動用國家機器打柯，恐怕會更義憤填膺地支持他。

最後，高虹安在被起訴後，國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘在第一時間同聲聲援她，成了三方之間近期難得有共識的一次事件，會不會在明年大選出現某種程度的默契，甚至是進一步合作，後續還有待觀察。