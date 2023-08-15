民眾黨高雄第1選區立委參選人曾尹儷表示，第1選區選區就是她的第1志願，會下鄉勤走，傾聽地方心聲。（柯宗緯攝）

民眾黨高市立委選戰不缺席，第1選區提名曾參選高雄市長的曾尹儷打頭陣，後續有意在其他選區推人選。然而，在野到底要不要合作？民眾黨高市黨部主委莊貽量直言，國民黨提名後又喊要合作，「就是吃我們豆腐」。對此，國民黨則說「尊重」，大家共識是下架民進黨，如果藍白不合作會被看笑話，

民眾黨高雄市黨部今天為高雄首位提名參選立委的曾尹儷舉辦誓師記者會，曾尹儷表示，第1選區選區就是她的第1志願，會下鄉勤走，傾聽地方心聲。至於未來在野如何整合？若少數在野力量無法團結，就無法政黨輪替、換人做做看，「我覺得我是最強候選人，也希望國民黨能支持我，一起為地方打拚」。

對於藍白在野如何在立委這局合作？莊貽量直說，兩黨合作是默契問題，但別一直喊整合又要推人選，如果國民黨提名後又喊合作，「也是吃我們（民眾黨）豆腐」，因此民眾黨若提名，相對也希望國民黨或其他政黨，全力支持本黨參選人，反之就是讓民進黨繼續做。

對此，國民黨高市黨部主委黃昭順強調，「所有民眾都希望下架民進黨，如果藍白不合作會被看笑話，也會違背大家對我們的期待」，藍白不能說完全沒有合作空間，至於第1選區國民黨也有很多人想選，國民黨想推很強的人出來，目標一定要勝選，不能讓國會都是民進黨說了算。

是否認為曾尹儷不夠強？黃昭順解釋，曾尹儷才剛被民眾黨提名，如果民眾黨提名夠強，我們會尊重，也會幫忙，而接下來國民黨也會針對第1選區做滾動式民調。對於被指「吃豆腐」是否會破壞藍白合作？「他們要怎麼講，我們都尊重」。

此外，外傳民眾黨在左楠區仍不放棄，有意提名莊貽量參選立委。莊貽量仍未鬆口，他說，個人部分沒有排斥，隨時備戰中，「黨有需要，義不容辭，戰士沒有選擇戰場的條件」，但當然會以左楠為主，因對地方較熟悉，但強調會配合黨的計畫。