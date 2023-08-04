2024總統大選詭譎，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。民眾黨總統參選人柯文哲說，可是郭台銘也不是喜歡當副手的人，不過柯也提到，常常人家都以為政治人物在決定，錯了，民意趨向哪裡，政治人物就被推往那個方向走。

對於郭台銘有可能登記？柯文哲在專訪指出，他還是每天思考怎麼做，且戰且走。是否當郭台銘副手？柯文哲指出，很難嘛，因為已經走完程序，如果他要去當副手，程序怎麼走「不是不可能，太難啦！」

柯文哲事後受訪補充，畢竟台灣民眾黨已經經過程序提名的總統候選人，「現在要改的話，哇⋯⋯」。

柯話鋒一轉說，但副總統隨時可以換人，因為還沒提名，如果要換總統候選人，那要走程序就不得了，很多事情是這樣還是有個軌道上面，在現有制度下的限制，所以他說「很難」就是這樣。

至於是否找郭台銘當副手？柯嘆了一口氣回應，「唉，可是他也不是喜歡當副手的人」，很多事情不必預設立場，「時間久了自然就會...」。

柯文哲表示，他喜歡引用侏儸紀公園的話，生物都會找到他的出路，「常常人家都以為我們政治人物在決定，錯了，就是當時民意趨向哪裡，政治人物就被推往那個方向走」。