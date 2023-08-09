民眾黨黨慶空姐制服秀爭議不休，甚至吵到王美花短褲熱舞，館長陳之漢也以喜歡Cosplay的民進黨立委賴品妤穿著，稱「穿得那麼辣，那個捏捏快跑出來」；民進黨性平部今嚴正譴責此種性羞辱與性騷擾。

民進黨性別平等事務部指出，部分支持者為了護航柯文哲，不僅年齡羞辱不同政治立場的年長女性、對其他政黨的女性參政者發出性別歧視與近乎性騷擾的言論，賴品妤就是這樣的受害者。台灣民眾黨的黨公職、黨主席柯文哲、甚至是支持者完全沒有從之前的公民的抗議與建議中學習與反省，感到無比遺憾。

性平部指出，ACG（動畫、漫畫以及遊戲）在台灣是受到許多人喜愛的文化、也是正在成長茁壯中的產業，而角色扮演動漫人物的行為的Cosplay更是行之有年，是許多人表達對於ACG文化熱愛以及展現自己身體的方式。在ACG文化逐漸成為主流的今日，時常看到年長的男性政治人物為了展現親和力而將自己變成動漫角色，但卻甚少如同賴品妤一般的年輕女性，只被專注看見胸部或身體，而忽略賴對於產業的建言與政策。

性平部說，這就跟「空姐大嫂團」這個稱謂一樣，都是將女性視為工具，忽略她的主體與意識，這就叫做「物化」女性。

性平部強調，女人可以有很多種樣子，女性基於自己的意願、興趣，打扮成自己喜歡的樣子，是每一個女性的自由，男性在穿著上也是如此，但女人的性與身體，不應該是男人用來贈與給男人的禮物，更不應該是男性嘴巴上的談資，或被簡化成只是誰的大嫂、誰的老婆。

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