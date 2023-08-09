國民黨總統參選人侯友宜9日宣布能源政策，其中最大重點就是核一、核二、核三延役，核四確定安全無虞後重啟，並公布能源分階段配比。由於民眾黨總統參選人柯文哲日前也同樣強調核電廠延役，就有媒體問及兩人理念相同，是否有助結盟；對此侯友宜先笑了三聲，接著表示，「還是有很多地方不一樣」，並強調競選團隊提出的能源政策是非常明確且有步驟的。

侯友宜上午宣布能源政策後，接受媒體提問，就有媒體問及，侯友宜能源政策跟柯文哲政策有點相近，都有提到核電廠延役，這樣是否有助於藍白合？

國民黨智庫執行長柯志恩與侯友宜聽完問題後先是笑出來，接著柯志恩先發聲，柯文哲能源配比有講這麼清楚嗎？為什麼認為兩個是相近的？「我們的政策非常明確，配比上我們比較詳盡。」

侯友宜也接著說，兩人只是在核電延役的理念相近，但還是很多地方不一樣，第一是能源配比不一樣，另外自己團隊是有順序的去轉型，按步驟讓民眾清楚，對民眾負責，「我們講得很清楚好不好。」