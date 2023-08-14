吳念軒（左起）、黃河、王識賢、夏騰宏、曹佑寧5人都穿帥氣西裝出席戲劇發佈會。（客家電視台提供）

吳念軒（左起）、黃河、製作人鄭凱駿、王識賢、製作人湯昇榮、夏騰宏、導演王傳宗、曹佑寧、製作人羅亦娌出席新戲《星空下的黑潮島嶼》發佈會。（客家電視台提供

王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏14日出席客家電視台《星空下的黑潮島嶼》發布會。在劇中飾演攝影師的曹佑寧，剛與女友王淨結束歐洲旅遊，被問到2人經過幾次旅行，王淨對他的攝影技巧有何評價？他略顯羞澀的說：「拍照就是一個感覺，把有價值的瞬間拍下來就會覺得很好看」。

為了培養拍攝技巧，導演特別出借古董相機給曹佑寧，這讓他萌生捕捉更多值得留念畫面的想法，除了攝影，曹佑寧也在劇中具備繪畫天份，他為此謙虛表示繪畫部分還在找感覺。

提到即將拍攝的心情，曹佑寧說：「第一次用客語演出，對我來說很有挑戰，但也感到很興奮，而且這角色需要學習攝影或是繪畫等技能。很有挑戰性，希望能夠透過這角色可以讓觀眾看到我更多不一樣的面向。」

戲中「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏，不僅為了戲劇苦練客家話，還將為此剃髮，今談到將剪成平頭的心情，王識賢開玩笑說：「所以我說，看了劇本會頭皮發麻」，但實際上他過去多次為戲剪髮，像是電影《艋舺》、戲劇《流氓教授》，對於這次要再剪成平頭，他表示：「我覺得很好，這樣反而可以讓我更進入角色」。

總以長髮造型露面的黃河，在拍攝電影《紅衣小女孩》、《惡之畫》時也為了角色剪髮，他表示很習慣為戲、為角色剪短髮，夏騰宏更說：「當演員本來頭髮就不是自己的」，曹佑寧、吳念軒也都為戲做好要剪平頭的準備。