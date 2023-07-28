愛好攝影的人都曉得，除了耐性，「運氣」也是拍到出色照片的重要因子。英國一名野生動物攝影師日前拍攝禽鳥照片時，巧遇一隻紅隼朝他俯衝而來，一瞬間近距離「面對面」，就此拍到自認「一生只一回」的精彩畫面。

綜合英國廣播公司、地方媒體《康瓦爾現場》（Cornwall Live）報導，無師自通的52歲攝影師馬爾（Andy Maher），與22歲的女兒一同在周日（23日）赴英格蘭西南角康瓦爾（Cornwall）南部海岸小徑，女兒賞鳥，他用相機拍攝鳥類飛行姿態。他注意到頭頂上方有些動靜，抬頭一瞧，一隻紅隼（kestrel）在他頭頂的空中盤旋，忽然之間，紅隼朝他全速俯衝而來，彷彿正要襲擊地面的獵物。豈料，紅隼逼近他的最後一秒又疾速飛走，「我當時以為牠就要撞上我了」。

"A once in a lifetime". This image of a kestrel feasting its eyes on its prey is incredible. Andy Maher from Hayle taught himself photography with YouTube tutorials.



Listen to his chat with @Skentelbery here: https://t.co/tjBH9p0FZ8 pic.twitter.com/LfFQVJ53Fh — BBC Radio Cornwall (@BBCCornwall) July 27, 2023

電光石火之間，馬爾抓穩尼康相機對著這隻紅隼的飛行動作連按快門，後來檢視畫面時「我才發覺自己拍到了什麼，大吃一驚」。馬爾說，其中一幀是紅隼與他「面對面」的畫面，火眼金睛拍得一清二楚，「非常難得」，當下相機的角度架設得宜，他自認極為幸運。

馬爾住在康瓦耳郡的小鎮海爾（Hayle），平時零售業擔任主管，熱愛攝影。他說，拍攝當天他對自己的攝影成果不太滿意，正準備收拾器材之際，就遇上這隻紅隼。

馬爾表示，拍攝飛行中的禽鳥不見得很難，但捕捉得到飛行動作就很少見，「尤其是一隻鳥筆直朝著你飛來的那一瞬間」。他嘆道：「這絕對是一生僅有一回的影像。」

馬爾在臉書的鳥類相關社團發布這幀照片，獲得不少網友讚美，有人認為他應該用這張作品報名參賽，或者向英國廣播公司的月曆部門投稿。