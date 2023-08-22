西班牙周日（20日）在世界盃女子足球決賽中，以1比0擊敗英格蘭女足，歷史性地奪得女足世界杯冠軍。不過，在賽後的頒獎儀式上，西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻因強吻女球員，引發巨大爭議。儘管盧比亞雷在事後道歉，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）周二（22日）表示，「他的道歉不夠」。

在西班牙奪冠的頒獎儀式上，盧比亞雷斯把女足隊員艾爾莫索（Jennifer Hermoso）抱起來，然後嘴對嘴親吻了她。這極具爭議性的一幕透過影片傳開後，盧比亞雷斯的行為招致多方批評。英國《鏡報》記者米拉爾表示，「這不是孤立事件。當西班牙球員在場上慶祝時，他還親吻了西班牙的進球功臣卡孟納（Olga Carmona），這名足協主席試圖將這種行為正常化的舉動，令人不安。」

據《衛報》報導，盧比亞雷斯在21日發布的影片中道歉，「我別無選擇，只能道歉並從中吸取教訓…我犯了一個錯誤，必須承認這一點。在這樣一個激動人心的時刻，我沒有任何惡意，非常自然地發生了。雙方都沒有惡意...我本以為這是自然和正常的事情，但卻在外面引起轟動，人們受到了傷害，所以我必須道歉。」

對此，桑傑士22日在被問及此事時回應表示，「我們看到的是一種不可接受的姿態，他的道歉是不夠的」。