網紅團體「反骨男孩」成員孫生，憑著獨特的搞笑風格，擁有大票粉絲，私底下的他喜愛收藏模型公仔。未料，他透露近日到西門萬年大樓玩一番賞遭店家詐騙，砸錢包牌竟然都沒有最大獎A賞與次獎B賞，讓他一氣下連發IG限動怒噴「很噁心」，對方甚至找了有背景的人來「喬一下」，讓他相當不滿。

孫生19日在IG限時動態發文，表示自己有朋友在西門萬年大樓2樓某間玩具店玩一番賞，但抽了多次後發現有異，之後直接抓到店家「做牌」，包牌後發現裡面沒有根本A賞跟B賞，當下都有錄影，沒想到對方卻向酷炫放話，說能不能請他不要上片，更稱有黑道背景想跟孫生「喬一下」。且孫生還說「對方打算給他18萬封口」，他拒絕「這不是錢的問題，是我一個極愛公仔的人，你們這樣做多少學生受騙」，表示若是一般學生抽個5抽、10抽，根本永遠抓不到。

孫生到萬年大樓抓到店家一番賞做牌，包牌後沒有A跟B。（圖/孫生IG）

孫生還表示「當下在抽的時候，那老闆一直說孫生哥加油。加什麼油？裡面根本沒有大獎，我想到就覺得很噁心」，感嘆這世界詐騙猖狂，說自己視公仔如命，會保護愛玩公仔的人，所以影片依舊會上架，但他會幫店家打馬賽克，每個人都會犯錯，不會斷老闆生路。孫生雖表明退讓，但那群人還是想要來喬，他喊話「不要再密堯宣來找我了」，狠批這群人做法真的很噁心。