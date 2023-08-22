台灣手搖飲料店四處林立，許多人每天都要喝一杯。一名網友抱怨，今（22）日買了某間知名手搖茶飲後，竟在杯中發現8月14日的過期發霉商品貼紙，致電店家反應後，店長卻說，「從來沒有碰過這種情況」，強調店內有做好整潔工作，讓這名網友覺得無法接受，氣得直接找總公司告狀。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，他很常喝某間連鎖手搖飲料店，一周起碼喝5杯以上，沒想到今天買了一杯金萱茶後，「幸運地」用吸管吸到杯底有一張8月14日35元的古早味紅茶發霉貼紙。

原PO致電業者詢問後，店家直說「從來沒有碰過這種情況，店內環境都有清潔」，原PO反問，「在你們家吸到這張發霉貼紙是我比較幸運嗎」，最後店長才說，「還是你人在哪？我補一杯過去給妳」。原PO透露，事後他有再打電話給總部反應，「總部應對態度有讓我好一點了」。

照片曝光後，讓一票網友覺得傻眼，紛紛留言，「通報衛生局啊」、「感覺就是裡面的人有問題」、「好噁心，不會是回收的空杯吧」、「真的太噁心了啦」。