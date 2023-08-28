大陸生態環境部今天（8月28日）召開例行新聞發佈會，國家海洋環境監測中心主任王菊英在會上表示，第三次海洋汙染基線調查已於2023年全面開展，計劃於2025年完成全面調查和評估工作。

王菊英表示，此次調查按照「摸清家底、發現問題、分析原因、提出對策」總體思路，以全國近岸海域和283個海灣為重點，以摸清中國管轄海域各類汙染物本底、各海灣生態環境狀況和人類活動影響等為主要目標，全面掌握海洋生態環境基本狀況和變化趨勢，為新時期準確分析研判海洋生態環境保護面臨的突出問題和環境風險、實施有針對性的政策措施、制定中長期規劃目標任務，實現精准、科學、依法治汙等提供重要的基礎信息和決策依據。

中國在1976年和1996年分別開展了第一次和第二次全國海洋汙染基線調查，第三次海洋汙染基線調查充分借鑒了前兩次基線調查的經驗，同時結合新形勢新要求，突出了四個「更加注重」：調查範圍更加注重近岸海域和283個海灣；調查手段更加注重採用衛星遙感、無人機航拍等高新技術；調查指標更加注重傳統汙染物和新汙染物統籌；調查內容更加注重海岸線環境壓力和生態影響調查等。

王菊英表示，今年以來，環境部按照第三次海洋汙染基線調查總體工作部署和任務安排，建章立制抓規範，凝聚合力抓落實，統籌國內優勢技術力量，集中專業技術力量強的國家和地方監測機構、高校和科研院所，建立協同工作機制，形成多方工作合力，高質量推進各項任務實施。

同時，環境部還把質量控制覆蓋調查全過程，通過專題技術培訓、現場監督檢查、實驗室能力考核等多項措施，依託國家海洋生態環境監測質量管理體系和平台，為高質量完成三基調查提供全過程質量保障。截至目前，春季調查採樣和樣品分析工作圓滿完成；夏季調查外業工作也全部完成；已獲取中國近岸海域754個點位的調查數據，約4.3萬個。

王菊英稱，下一步環境部將按計劃推進秋季調查任務，指導沿海地方實施海灣精細化調查，並做好多源數據資料收集和成果集成等工作。