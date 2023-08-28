「細路」（se lu ），客語，是小徑的意思。由高市府客委會及財團法人高雄客家文化事務基金會共同主辦的「2023客家悅讀節x生活交響閱」系列活動，26日帶領民眾及喜愛文學的朋友走讀「六龜細路」，走踏山徑，大口吸芬多精、喝山茶、聽耆老說故事，透過走訪六龜、新威，探索高雄客家遷移開庄的歷史及客家生活美學。

「2023客家悅讀節x生活交響閱」系列活動帶領帶領民眾及喜愛文學的朋友走讀「六龜細路」，沿著荖濃溪在生活中用五感體驗連結書香，與民眾品味客家不一樣的書香世界。（圖片來源：高雄市客委會提供）

美濃、杉林、甲仙及六龜是高雄市的4個客家文化重點發展區。高雄市政府客委會主委、高雄客家文化事務基金會執行長楊瑞霞表示，今年「客家悅讀節」從城市到客庄安排了多種形態的五感閱讀活動。對於受歡迎的「客家悅讀節」一系列走讀活動，楊瑞霞指出，六龜是走訪客家先民拓墾採樟造林的重要區域，「六龜細路」好客愛悅-庄頭走讀活動，沿著荖濃溪，讓民眾在散步中，深度地認識高雄客家豐富的人文歷史故事，也讓「客家悅讀的足跡」從城市延伸到各個角落，讓書香和閱讀聲在山林中漫延。

「2023客家悅讀節x生活交響閱」系列活動帶領帶領民眾及喜愛文學的朋友走讀「六龜細路」，沿著荖濃溪在生活中用五感體驗連結書香，與民眾品味客家不一樣的書香世界。（圖片來源：高雄市客委會提供）

26日「六龜細路」精彩的走讀行程，一推出即秒殺額滿。在城市書店店長藍秀珠的帶領下，35位自己帶著美麗杯子的朋友，拜訪六龜茶農，在新發社區山茶故事館展開茶席，飲用承載著茶農與製茶師用心的每一口茶，也聽客家茶農說伯公茶的故事；午餐在全台最獨特的六龜胡椒園享用胡椒雞和胡椒香腸、大胖筍等當地的旬味風土餐；行程中除了散步六龜老街，下午行程走訪新威新寮社區的百年古井，探索客家聚落生活美學。

「2023客家悅讀節x生活交響閱」系列活動帶領帶領民眾及喜愛文學的朋友走讀「六龜細路」，沿著荖濃溪在生活中用五感體驗連結書香，與民眾品味客家不一樣的書香世界。（圖片來源：高雄市客委會提供）

「2023客家悅讀節x生活交響閱」在8、9月間規劃「走．讀客庄的多重宇宙」系列活動，將透過2場「好客愛悅-庄頭走讀」與3場的文學講座、對談，體驗客庄文化及風土飲食特色。9月16日「走讀羅漢門—行尞雞油樹下」，「羅漢門」即今日內門鄉舊稱，是朱一貴歷史事件的發生地點，也是名總舖師的故鄉；也將安排走踏雞油樹下庄頭的客家小聚落「福安庄」，歡迎民眾與庄頭阿嬤一同手作客家紅粄DIY。

2023客家悅讀節 細路走讀 讓書香和茶香在山林中漫延

3場的文學講座活動將在高雄市中鋼會館的城市書店舉行，參與講座的歡喜悅讀客，可以免費品飲現泡的手沖咖啡，在充滿咖啡香氣的書店享受濃濃客家書香。活動中歡迎18-21歲的青年朋友使用文化部的『文化成年禮金』，文化禮金在實體書店使用將能夠放大為1800點!相關活動報名連結：https://forms.gle/8Z2X4oztBumcQxRo6。更多有關「客家悅讀節X 生活交響閱」系列活動資訊，請至財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書粉專：https://reurl.cc/jGjW7L