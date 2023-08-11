劉德華將在香港舉辦「1／X劉德華的藝術空間」。（台灣映藝提供）

劉德華將在香港舉辦「1／X劉德華的藝術空間」。（台灣映藝提供）

劉德華（華仔）出道42年，今年決定接受新挑戰跨界藝術圈，分享演藝路上多年來累積的滿滿功力和成果，並將於8月25日至9月9日在香港假西九文化區藝術公園自由空間 FREESPACE舉行「1／X劉德華的藝術空間」。

華仔首度與五位當代藝術家合作，創造出多個獨樹一幟的裝置作品。這次踏足藝術這個新領域，華仔形容心情猶如重回17歲初出道時對演藝工作的衝勁。

他透露，這次藝術空間的概念是自己對自己的一個承諾。「這次舉行藝術空間可以說是埋藏在我心中很久的種子，10多歲的時候經常在藝術中心出入的我，那時候覺得自己屬於這裡的。後來成為藝人，但夢想一直在。我覺得這次的藝術空間展覧，有種重回年輕時候，將自己夢想再『夢』一次的感覺，亦希望透過展覽介紹一群出色的藝術家們給大眾。」

這次展覽華仔將會聯合5位藝術家，共同設計作品參展，包括林于思、許倬爾、黃玉龍，以及黎意雄和梁子程組成STICKYLINE團隊等。展出的作品都以劉德華為原點，並從他身上及其經典演藝作品中汲取靈感，匠心打造出各個藝術空間，為觀眾帶來油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等多媒介創作。華仔形容他們猶如自己的老師，從這次合作中獲益良多。

華仔還說：「這次參與的他們，衝勁不比我低，努力不比我少，見到他們每天對着藝術無甚認識的我，如老師般去教導我，從不同的藝術範疇中給予我很多不同的感覺。」期待大家從作品中看到不一樣的劉德華，看到藝術家對自己的要求，華仔不諱言這次創作過程中，徹底被他們所感動。