台電攜手荷蘭MVRDV建築團隊打造離岸風力發電廠運維中心，取名為「Sun Rock 光能之石」，13日舉行動工祈福典禮，行政院長陳建仁、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生等人與會。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

陳建仁說，大家都曉得上天給台灣很大的祝福，彰化是世界十大風場之一，我們如果沒有好好發展，那真的是暴殄天物。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

台電攜手荷蘭MVRDV建築團隊打造離岸風力發電廠運維中心13日舉行動工祈福典禮，行政院院長陳建仁、行政院發言人林子倫、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電總經理王耀庭、彰化縣副縣長林田富等人到場。（台電提供／吳建輝彰化傳真）

台電攜手荷蘭MVRDV建築團隊打造離岸風力發電廠運維中心，取名「Sun Rock 光能之石」，13日舉行動工祈福典禮，行政院長陳建仁、經濟部次長兼台電代理董事長曾文生等人與會，台電表示「光能之石」從建築型態到立面造型都最大化太陽能發電效率，可年產100萬千瓦的綠色能源，是全台首座淨零排放建築，展現台電對於綠色能源轉型的決心。

陳建仁表示，政院自2017開始在彰化外海發展風力發電，去年我國綠能發電量超過200億度，占總發電比例8％，首度超過核能發電量，他說大家都曉得上天給台灣很大的祝福，彰化是世界十大風場之一，我們如果沒有好好發展，那真的是暴殄天物。

陳建仁說，台灣是一個海島國家，能源有98％都仰賴進口，但事實上台灣有很多的能源，是上天給的，根本不需要進口，那就是「風」和「太陽」，「光源之石」就充分展現台灣發展綠電的決心，我們已經可以運作、維護，這不再是一個遙不可及的夢想，希望彰化的離岸風電和太陽光電不斷建置，中央地方攜手為成為「綠能首都」邁進。

經濟部政務次長、台灣電力公司代理董事長曾文生表示，彰濱運維中心意義非凡，代表台灣的離岸風電從過去的規劃、選商、興建的過程，走向穩定發展到開始進行維護，象徵我們的離岸風電已經準備好要開始送電給台灣。

曾文生說，值得一提的是，彰濱運維中心外牆360度有面積將近4000平方公尺的太陽能板，可年產100萬千瓦的綠色能源，本身的發電量大於自己的用電量，還有多餘的電可以送往電網，未來考慮將整個樓館變成一個環境教育中心，從樓頂可以看到一支支風機矗立在海上，為台灣提供乾淨的再生能源。