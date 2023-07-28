史前館擁有開闊明亮的空間、流暢的動線與精采多元的展示內容與友善親子的環境。（史前館提供／蔡旻妤台東傳真）

國內年度建設最高榮譽獎項之一「2023年國家卓越建設獎」昨天舉辦頒獎典禮，國立台灣史前文化博物館在建築景觀再造工程中，透過重新打開封閉的博物館方盒子，讓動線、視線、身體感受到屬於台東的透明感及流動感，獲得2023年國家卓越建設獎規畫設計類特別獎肯定。

史前館自2020年閉館進行建築再造與常設展廳更新，原建築為1993年由後現代主義大師Michael Graves及沈祖海建築師團隊設計，本次的建築再造工程保留了原建築之外觀與立面，在館內更新團隊、專家學者與設計單位充分的需求溝通中，由陳哲生建築師操刀，以「打開」及「流動」為主要設計概念，梳理了未來的展示營運需求、改善空間及公共服務經營課題，並巧妙的重新詮釋Michael Graves的探索考古的建築語彙。重新塑造通透舒適、更多體貼休憩座位的參觀動線與空間體驗，室內外空間與地景的結合，也重塑史前館的空間意象與魅力。

建築師陳哲生表示，這次的改建工作從設計到施工接近4年又10個月，從2018 年起和館方花了將近1年的時間，深入探討了博物館的意義與各種功能，也研究了很多不同版本的方案，終於調整出1條新動線系統，連結、並整合原本各自零碎的空間、並強化了原本Michael Graves 建築的精神性。完工後，很高興能看到在台東有更具公民性的博物館。感謝有機會能與許多朋友一同參與這個困難、但有意義的改造行動。

史前館長王長華說明，國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會舉辦，被譽為台灣年度建築最高榮譽。重新開館後來訪的觀眾也多給予正面優質的評論，開闊明亮的空間、流暢的動線與精采多元的展示內容與友善親子的環境，讓他們表示願意一訪再訪史前館。