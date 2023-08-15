台中市太平區1名年約50多歲化名小圓的女子，日前在網路上看到誠徵臨時代工廣告，隨即透過聊天軟體連絡，對方稱如有急用金錢，可用金融卡小額核貸新台幣2萬元整，小圓信以為真竟到超商要寄送金融卡與密碼，以利徵信、核貸，幸店員發現異常報警，才即時阻子她變成詐騙集團的人頭帳戶。

太平警分局坪林派出所所長莊念遠、警員簡延圳等2名員警，日前晚上10點多接獲轄內某超商店員報案，稱「有女子要郵寄金融卡到其他門市，疑似遭詐騙，請求警方協助。」

莊、鄭2員隨即到場瞭解，原來小圓因無固定工作，日前在網路上看到有徵臨時代工廣告，雙方透過通訊軟體聯繫後，對方還稱如有急需用錢，仍可證件借款，先將寄送金融卡與密碼，以利徵信及核貸。女子不疑有他就至超商欲寄出物品。所幸超商店員一個貼心詢問內容物為何，才避免女子遭到詐騙。

所長莊念遠耐心告知及分析此典型詐騙手法，女子才讓恍然大悟，順利保住辛苦錢，女子非常感謝警方及超商店員，也直呼詐騙的可怕。

太平分局表示，許多民眾求職或急需用錢，常會透過網路或報章廣告來找尋工作或借貸訊息，只要一有不慎就會遭到詐騙集團盯上，甚至作為他洗錢的管道。民眾求職或借貸務必保持警覺，如有任何疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。