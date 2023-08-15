近期台南幾乎天天下雨，雨後積水容器也增加，防疫人員呼籲務必要加強清除。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本土登革熱確診病例今天新增61例，累計至今已達1371例，統計至15日，永康區病例數已來到403例，病例數仍居高不下，其次為東區383例，至於這波疫情的源頭仁德區則已持續幾周都呈現下降趨勢，目前共238例，反倒是安南區持續竄升，至目前已有154例。

台南今日新增61例包括安南區15例、東區及永康區各13例、南區10例、北區4例、仁德區3例、中西區2例及關廟區1例。

台南市登革熱防治中心指出，根據近期登革熱防治中心病例分析資料顯示，仁德區確診病例連續數周呈現下降趨勢，顯示除進行防火牆式化學防治外，嚴格落實空地空屋及地下室孳生源巡查與清除，搭配陽性工地執行停工處分成效顯著。

市長黃偉哲也重申，登革熱防治仍以「孳清為主、噴藥為輔」，如無徹底清除孳生源，即使化學防治殺死環境中帶病毒成蚊，新的成蚊仍會源源不斷孵化產生，只要叮咬病毒血症期的病例又會成為新的傳染源，因此，嚴格落實孳清是登革熱防疫的重中之重。

環保局指出，疫情以來持續針對高風險區建築工地加強登革熱稽查，截至上周已完成稽查136場次，共查獲37處工地有陽性孳生源，現場立即開單告發，並移送工務局依《建築法》第58條執行停工處分。

鑒於近期時有強降雨發生，易造成建築工地積水現象，特別是常見的電梯井、連續壁溝槽、貯水井、地面積水、機具及建材堆置處、建築廢棄物等，請工地管理人務必每日進行巡檢、孳清，雨後加強積水清除，如無法立即排除則應投藥處理。