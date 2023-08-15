嘉義縣新增兩例登革熱確診個案，今縣府、大林鎮公所已啟動疫調，擴大化學防治清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣提出「3方通報確診獎勵機制」，凡縣轄內各醫療院所通報判定確診者，即提供機構、醫療人員、民眾3方各500元禮券。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新增兩例登革熱確診個案，家住大林鎮的一對父子平日在雲林縣古坑鄉務農，因出現症狀到診所就醫，經快篩呈陽性反應，目前全縣累計7例確診，今縣府、大林鎮公所已啟動疫調，擴大化學防治清消，為強化通報機制，衛生局提供獎勵制度，今起凡民眾至醫療院所就醫被通報登革熱確診者，每案提供通報醫療機構、醫療人員及受檢民眾各500元禮券。

衛生局指出，嘉縣昨由中央研判NS1陽性2案，為大林鎮同一戶家人，經初步清查，目前個案家中只有父子倆有症狀，今已全面消毒，為強化院所、醫護、民眾3方通報敏感度，凡縣轄內各醫療院所通報判定確診者，即提供機構、醫療人員、民眾3方各500元禮券，呼籲民眾有症狀速就醫，也鼓勵醫療機構積極篩檢通報。

衛生局副局長林裕珍說，送禮券是希望民眾有症狀就趕快去篩，主要是登革熱很多症狀和感冒類似，如民眾能提高敏感度，就能降低病毒傳播機會，提醒如有發燒頭痛筋骨痠痛等症狀，可善用嘉義縣69家NS1快篩合約醫療院所，包括各地衛生所，明確告知醫師旅遊活動史，以利及早診斷防制。

縣長翁章梁表示，登革熱是環境病，防堵須從環境清潔、民眾主動就醫及醫療機構主動通報三管齊下，嘉縣提出「3方通報確診獎勵機制」，爭取防治介入時效。

衛生局長趙紋華說，登革熱疫情居高不下，縣民因工作及生活圈與台南、雲林2縣市息息相關，應加強防蚊措施，近來多雨，居家周邊、農田、空地、空屋等常有物品堆積，積水容器易成為病媒蚊孳生溫床，籲加強巡倒清刷，如經查有髒亂點及病媒蚊孳生，開立勸導及改善單後複查未通過者將依法裁法，呼籲配合政府防疫政策，不得規避與拒絕，違者將依傳染防治法開罰最高30萬元。