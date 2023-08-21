新北市北板橋區一名65歲徐姓婦人，日前遇到「猜猜我是誰」詐騙老梗，她前往板橋重慶路一家銀行要匯30萬元，向行員表示是要匯給朋友，行員詢問用途時，看到婦人LINE聊天紀錄，提到希望對方不要騙她，行員直覺可能是詐騙，通報板橋警分局後埔派出所員警到場成功阻詐。

據了解，後埔派出所警員余仲翔、陳應誠，接獲轄區重慶路銀行的友善通報，行員表示，遇到一位徐姓婦人說，前天（18日）下午1時許，在家中接到一名自稱是我朋友林X蘭的電話，她說手機壞掉要重新加LINE，一番噓寒問暖後說家裡有急用要借錢，有多少就借多少，之後我就到銀行臨櫃匯款給她所提供的帳戶。

行員覺得不對勁，立刻友善通報後埔派出所員警前來查看，經警方現場查看該受款戶名稱與徐婦友人姓名不符，且均以電話聯繫，未實際見面，遭詐騙可能性極高，便向徐婦進行勸導，並提示相關詐騙案例，經警方與行員聯合苦口勸說後，打消匯款念頭，成功攔阻騙。

板橋警分局呼籲民眾這種「猜猜我是誰？」詐騙手法，詐騙集團使用通訊軟體（LINE）或電話假冒親友詐騙，民眾如接獲不明電話號碼，或自稱久未連絡的朋友時，「要重新加賴時」就要提高戒心勿告知個資，一定要透過其他管道向本人查證，以保障自身財產安全，如有任何詐騙相關的疑問，可撥打165或110專線查證。