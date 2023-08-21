永慶房產集團加盟四品牌中區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）於8/16~8/20在台中、彰化、雲林及南投接連舉行6場捐血活動，以實際行動幫助台中捐血中心募集熱血，共吸引2千多位捐血民眾出席響應，熱血累計募集超過2,000袋，KO今年暑假的血荒問題。

為了吸引熱血民眾、募集大量鮮血，永慶房產集團加盟四品牌中區經管會準備4,000份的環保袋、公益團體手工肥皂，贈送給前來捐血的民眾，民眾只要捐出250cc就能得到一份精美禮物。

永慶房產集團加盟四品牌中區經管會準備4,000份的環保袋、公益團體手工肥皂，贈送給前來捐血的民眾。(圖/永慶房產集團提供)

值得一提的是，8/18攜手台中市政府地政局和台中市捷運公司舉行的「房仲傳愛 熱血YOU&ME」公益捐血園遊會，現場規劃美食、文創市集及公益團體共80個攤位，也安排身心障礙表演團隊進行太鼓、陶笛、舞蹈等各項精彩演出，還有小火鍋鍋具的模彩活動，吸引了上千名民眾熱情參與，當天也成功募集超過1100袋的血量，刷新紀錄。園遊會當日的所得，也將捐出給參與25個公益團體，一起為公益活動貢獻一份心力。

永慶不動產中區經管會會長陳立信表示：「今年一口氣在台中、彰化、雲林及南投舉辦6場捐血活動，永慶加盟四品牌同仁們積極號召下，許多民眾和客戶熱情前來參與捐血，順利募集到足夠血量，希望民眾未來多參與公益活動，讓愛心溫暖這社會。」

永義房屋中區經管會會長王薏勝則說：「為鼓勵民眾加入捐血行列，不但在父親節當天集結四品牌的力量發起快閃宣傳活動，吸引不少台中地區的民眾注意，讓8/18公益捐血園遊會刷新捐血紀錄，此外，其他縣市捐血活動，同仁們也大力在網路社群上宣傳，號召更多人為血庫注入新血，血袋數量也再創去年紀錄。」

永慶房產集團加盟四品牌中區經管會號召同仁們捐熱血，齊心解決暑假血荒。(圖/永慶房產集團提供)

有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾表示：「四品牌用實際行動回饋社會，落實企業社會責任，我們向公益團體認購4,000份的手工肥皂分送給6場捐血活動，當作贈品送給前來捐血民眾，而且8/18公益園遊會每家加盟店也認領5,000元面額，在現場購買公益團體的商品，更加碼準備300個小火鍋鍋具，給參加活動民眾抽回家。」

台慶不動產中區經管會會長吳泓諭分享：「四品牌各店家齊力做公益，同仁們在現場擔任志工，維護捐血現場排隊動線，發送水給現場排隊民眾消暑解渴，同仁們也伸出手臂捐出熱血，不但讓捐血活動圓滿順利，也讓更多的愛串連起來。」

永慶房產集團除了提供消費者買賣房屋的誠實服務外，平常也持續支持在地活動，以實際行動回饋社會、關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血、公益園遊會等活動，未來也將繼續號召全台夥伴、發揮團結力量大的精神，落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。