嘉義家扶化被動為主動，帶著學生擺攤義賣。（嘉義家扶提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心在遠東百貨展開首波義賣，嘉義家扶扶幼委員會主委黃國芳率先贊助助學金。（嘉義家扶提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義家扶中心每學期要籌措、提供300多萬元助學金，協助嘉義地區經濟弱勢學子度過註冊難關、安心向學，但今年暑假過了一大半，助學金還有多達140萬元的缺口，除拚命號召熱心民眾響應，嘉義家扶也化被動為主動，帶著學生擺攤義賣，讓學生為了學費，與社工一起打拚。

嘉義家扶推動助學希望工程30多年，在眾多助學人支持下，有心升學的學子都能勇敢逐夢，新學期共有700名國小至大專學生有就學需求，計畫要籌措337萬元，面對助學金尚有近半缺口，今特別在遠東百貨展開首波義賣，嘉義家扶扶幼委員會主委黃國芳除率先贊助助學金外，也帶領公司員工到義賣現場共襄盛舉，替學生加油打氣。

雯雯因家庭變故與家扶中心結緣，在選填大學科系志願時、毫不猶豫的將社工系作為第一志願，希望向曾經協助過自己的社工看齊，今年暑假，雯雯回到熟悉的家扶中心實習，接到助學金義賣任務時特別的賣力，雯雯說，現階段還沒有能力捐款贊助，所以用自己能做到的方式來回饋。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，嘉義家扶服務嘉義縣、市近1200名兒童、少年，其中不乏像雯雯一樣滿懷感恩、認真努力的孩子，感謝廠商提供義賣商品，以及遠東百貨、秀泰廣場提供義賣場地，讓家扶能繼續為助學希望工程打拼。

為爭取更多曝光機會，嘉義家扶8月19日將會在秀泰廣場、嘉義市星光路跑等人潮聚集處義賣，歡迎各界共同支持助學希望工程，讓弱勢學子們能安心就學。