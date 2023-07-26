台東知本青海路今天傍晚發生小貨車自撞路旁店家意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東知本青海路今天傍晚發生小貨車自撞路旁店家意外。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市知本地區今天傍晚發生自撞車禍，1輛小貨車行經青海路四段，不明原因失控撞上路旁的1家釋迦店，貨車駕駛一度受困，警消及救難人員趕抵現場協助脫困，駕駛意識清醒多處擦傷被送醫，而釋迦店則因颱風無人在店內。台東縣警局表示，事故原因仍有待釐清。

由於颱風杜蘇芮來襲，釋迦店剛好關門休息，因此店內沒有人，不過，貨車波及兩家店面，店內釋迦散落一地，鐵門也被撞到變形。

據了解，駕駛是年約40歲的男性，意識清醒、全身多處擦傷 ，下半身無知覺。肇事原因有待警方進一步釐清。