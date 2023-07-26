關西鎮鳴鳳公園陰陳舊缺乏設施，民眾使用意願低。（邱立雅攝）

關西鎮過去缺乏設備完善的特色公園，鎮長陳光彩有鑑於現有的鳴鳳公園年久失修，規畫3期方案共7000多萬元經費，將逐步完善鳴鳳公園，打造全年齡的特色公園。目前第1期計畫已開工，陸續展開2期計畫，至於第3期計畫將向縣政府爭取經費，盼順利打造關西鎮首座特色公園。

鳴鳳公園約在30年前從墓地變更為公園後，長年未有規畫，雜草叢生、環境陰暗，早前就有不少媽媽們抱怨關西沒有一座適合親子休憩的公園，只能到鄰近的竹北市、桃園龍潭區公園玩耍。目前關西鎮僅有北平公園、明德廣場、北斗親子公園以及第1停車場旁公園，均未達到共融公園標準，腹地狹小，鎮公所認為應可把鳴鳳公園打通、明亮化，改造成特色公園。

鳴鳳公園第1期工程已順利決標，並於日前召開施工前說明會，預計11月中完工。陳光彩表示，第1期除了整地，更同步規畫籃球場、兒童遊具、體健設施及景觀照明等項目，屆時鄉親運動休閒場所將多一個選擇。

陳光彩表示，第2期工程將向中央爭取經費，改善入口廣場、優化步道以及疏伐。第3期工程盼能獲得縣府支持，建置特色主及遊戲場、綜合廣場、戲耍廊道以及寵物園地，使公園能被多元族群、多元年齡、多元對象及多元時間被使用，進而成為關西鎮的休憩中心。