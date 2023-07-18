啦啦隊女神林襄以精湛舞技和好身材，受大批男粉絲喜愛，總是陽光、有活力的她，一早卻突然曬出真實素顏照，沒化妝的她頂著一頭蓬鬆亂髮，雙眼無神、看起來相當疲勞，林襄還直呼：「身體好痛啊」。

林襄今（18日）早在網上曬自拍素顏照：「早安，飛機坐太久，身體好痛啊啊啊啊！」照片中，她穿著居家服、頂蓬亂髮，加上沒化妝就入鏡，林襄看起來相當疲勞、憔悴，且雙眼無神，她透露一小時後要出門，還為此發問：「我要再睡一小時嗎」。

林襄PO素顏照。（圖／林襄 Instagram）

高人氣的林襄工作滿檔，時常搭飛機在國內外往返，1個月幾乎只能休息1天，甚至因為太忙碌體重狂掉5公斤，身高160公分的她，只剩41公斤，這回她罕見喊不舒服，不免讓外界擔心她的身體狀況，不過林襄事後曬出完妝近照，馬上恢復以往的俏麗模樣，休息過後依舊是美女一枚。

25歲林襄是啦啦隊出身，靠著精湛舞技、親民個性和姣好身材，讓她擁超夯人氣，演藝事業橫跨綜藝、主持，並推出寫真集，林襄夯到連日媒都喜愛，還登上日本知名雜誌《週刊PLAYBOY》邀請拍攝封面和性感寫真。