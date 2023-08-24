威力彩連18摃 下期頭獎上看3.7億元 23:092023/08/24 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩本期（8/24）頭獎未開出，目前已連18摃了，台灣彩券表示，下期（8/28）預估銷售0.9～1.0億元，頭獎累積金額預估上看3.7億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連16摃 下期頭獎上看3.1億元 大樂透連6摃 下期頭獎上看1.8億元 大樂透連11槓 4日頭獎累積上看3.1億元 #威力彩 #頭獎 #下期 #頭獎上看 #未開 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透頭獎在「這縣市」開出 1注獨得1億元 23:342023/08/18 財經 大樂透頭獎未開出 7／7頭獎保證1億元 23:172023/07/04 財經 大樂透頭獎未開出 7月4日頭獎保證1億元 23:232023/06/30 財經 威力彩本期頭獎仍未開出 8/24頭獎估上看3.4億元 23:582023/08/21 財經 大樂透頭獎連五槓 下期頭獎上看1.6億元 03:212023/07/12 財經 金門中秋博狀元餅8／29登場 頭獎獨得市值30萬狀元金牌 14:122023/08/16 生活 美國兆彩佛州幸運兒獨得501億 美樂透史上第3高 20:252023/08/09 國際 宅家報稅 頭獎20萬元為新北居民 16:272023/08/23 財經 大樂透頭獎1億未開出 21組百萬獎項下期續開 23:332023/06/27 財經 美國威力球獎金史上第3高 「326億元」彩票售出地點曝光 22:552023/07/20 國際 對中連假放不完！威力彩6.8億頭獎獎號開出 21:062023/06/22 財經 台彩端午加碼「大樂透」百組百萬元 將在14日最後一期全數送出 12:332023/07/13 財經 一注獨得！威力彩6.83億頭獎開出 財神降落「這縣市」 22:072023/06/22 財經 3年中4次頭獎 這座橋開通龍氣旺 老闆超嗨 09:392023/06/23 生活 下班快買！大樂透今飆3.1億 3生肖中獎機率高 08:532023/08/04 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。