菲律賓氣象局今天表示，熱帶風暴蘇拉（Saola）已增強為超強颱風，北部省分重要的水稻和玉米種植區可能遭遇大雨和強風襲擊。

路透社報導，菲律賓氣象局在公告中指出，蘇拉中心附近的最大風速達每小時185公里，陣風每小時230公里，今天稍早位置在伊薩貝拉省（Isabela）沿海水域上空。

氣象局表示，預計今天稍晚和明天伊薩貝拉省、卡加延省（Cagayan）、伊羅科斯（Ilocos）和多山的科迪勒拉（Cordilleras）地區將出現強降雨，增加洪水和土石流風險。

這些省分是菲律賓最大的稻米、玉米和蔬菜產地。

氣象局指出，未來3天，蘇拉預計將影響呂宋島（Luzon）各省以及首都馬尼拉。

強颱杜蘇芮（Doksuri）上月登陸菲律賓，為北部帶來強風暴雨，導致河流氾濫，數千人斷電。

氣象局表示，預計蘇拉明天將往北，在30日晚間或31日清晨在台灣南部登陸。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120827