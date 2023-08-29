日本新生代歌手藤井風來台拍攝MV掀起熱潮，日本台灣交流協會今天表示，這首歌「Workin' Hard」，是今年世界盃男籃賽日本電視轉播主題曲，整首歌在台灣取景拍攝，充分活用台灣當地的特色，富有台味的場景，不禁讓台灣人們大讚夠道地。

現年26歲的藤井風是當前日本最受歡迎的流行樂歌手之一，2021年首次登上《紅白歌唱大賽》，日前來台拍攝MV，濃濃台味，引起藤井風粉絲及台灣民眾高度關注。

日台協指出，上個月剛來台灣開唱的日本話題歌手藤井風近日發布新曲MV後在台灣掀起熱潮，這首歌「Workin' Hard」，是今年世界盃男籃賽日本電視轉播主題曲，整首歌在台灣取景拍攝，充分活用台灣當地的特色，不僅可以看到常作為台灣文化象徵的茶園，還有垃圾車、超市等富有台味的場景，不禁讓台灣人們大讚夠道地。

日台協表示，該MV公開數日播放次數便突破250萬次，MV封面則是藤井風在茶園頭戴斗笠手穿花袖套的模樣，要台灣民眾不妨點進去看看是否能找到熟悉的地方。協會還加碼透露，聽說該茶園是日本巨星阿部寬也曾經出過外景的地方，還說「看完之後想先來一罐八寶粥」。

2017年在日本多年蟬聯好感度藝人冠軍的阿部寬來台出任某茶飲料代言人，特地來台灣的茶園拍攝廣告，這也是阿部寬首次為日本以外品牌代言。