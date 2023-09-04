金管會主辦的台北公司治理論壇邁入第14屆，黃天牧致詞時表示，今年是回顧亞洲公司治理發展相當有意義的時間點，因為1997年亞洲金融風暴，實際上對亞洲推動公司治理扮演催化者的角色，至今已25年左右。

黃天牧回憶，過去曾代表財政部參加APEC亞太經濟合作論壇會議，當時有人在會議中點名，亞洲之所以發生金融風暴，就在於親族資本主義（裙帶資本主義，Crony Capitalism），即公司治理是亞洲金融風暴的病灶之一。

黃天牧指出，金管會是在2004年成立，自2013年起推動三版藍圖，以OECD公司治理六大原則，包括：確保有效公司治理架構、強化董事會職能、公平對待股東、資訊透明及重視利害關係人等為依循，循序漸進方式推動，包括所有上市櫃要設立獨董與審計委員會、設公司治理主管、董事選舉採取候選人提名制、機構投資人簽署盡職守則，建立盡職評比機制等。

黃天牧指出，各國在政策制定上也時有融入在地化的作法，例如就保護股東權益上，考量我國資本市場散戶眾多，於2003年設立投資人保護中心強化有價證券團體訴訟求償機制，此為台灣獨有機制。

黃天牧表示，近年外資持有台灣上市櫃公司股票比重一直落在4成左右，為偏高的外資持股比例，上市櫃公司應格外重視外資期待，除了財務表現外，還有質的表現，包括公司治理、內控乃至於永續等面向。

黃天牧強調，公司治理不是法規遵循，是形塑內部文化(Habit of Mind)，且不僅是「由上而下」的政策驅動，更應重視「由下到上」根植公司治理文化。

黃天牧指出，未來公司治理的重點會放在「永續」。OECD今年10月即將宣布修正公司治理原則，新增「永續韌性」篇章，提升企業揭露永續資訊品質、永續風險納入治理考量、強化機構投資人影響力及運用數位科技。

黃天牧表示，金管會首於去年提出揭 露碳盤查資訊，繼而再於今年3月提出以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」四大主軸，推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，並於今年8月發布我國接軌國際財務報導準則 (IFRS)永續揭露準則藍圖，此即呼應OECD最新發展趨勢並為國際先行。