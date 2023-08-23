蔡英文總統赴金門出席八二三戰役65周年紀念活動(總統府提供)

今天是八二三戰役65周年，蔡英文總統表示，如果沒有當年八二三勝利，就沒有今日的臺灣。因為不分族群，團結一心，我們才能走到今天。我們致力維護臺海和平穩定的立場，非常堅定。然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此，我們必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

蔡英文今天上午出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，午間前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。包括國安會祕書長顧立雄、副祕書長陳文政、總統府副祕書長張惇涵、國防部長邱國正等人也都出席。

蔡英文致詞時表示，今天是八二三戰役勝利的65周年。今天早上，她到太武山公墓主持追思祭悼典禮，代表全體國人，向捨身護國的忠靈致上最深的敬意。

她說，65年前，就在我們共聚一堂的金門島上，遭受了數十萬發密集的砲彈轟擊。而當年島上的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，力退來犯的敵軍，守住你我的家園，也讓我們有機會走向民主、自由的道路。

蔡英文強調，「如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今日的臺灣」。她也要再次向參戰官兵、還有遺族眷屬，致上最深的敬意。

她說，當我們今天在這裡紀念八二三勝利的同時，務必要提醒自己記得，「今天的穩定、繁榮，都是來自於在座的護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們」。正因為各位不分族群，團結一心，我們才能走到今天。

無論是為了光耀各位及英烈們的努力，或是為了家園代代的平安幸福，她認為，我們都要將這份守護家園的決心繼續傳承下去，也必須傳承下去。政府也會記得，要持續照顧當年保家衛國的各位戰友與遺族眷屬。除了年節慰問、急難救助，也會繼續整建安養機構，打造更完善的長照環境。

她知道今天現場，大家有一些希望政府可以幫忙的事情，她也會指示相關單位，一定要給大家更好的照顧。

蔡英文強調，我們致力維護臺海和平穩定的立場，非常堅定。然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此，我們必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

她也感謝在第一線的國軍，還有金防部的官兵「各位辛苦了！」希望八二三的精神，能繼續伴隨著大家，守護家園，守住我們所珍視的價值。