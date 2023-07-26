杜蘇芮颱風的暴風圈於今（26）日15時接觸恆春半島陸地，氣象局下午指出，颱風中心不會登陸台灣本島，但有機會在周五（7/28）早上登陸金門。有專家晚間分享，杜蘇芮移動路徑大致已定，登陸台灣的機率趨近於0。

「颱風終於動起來了！」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，杜蘇芮移動的速度相當緩慢，朝偏西方前進，路徑大致已經確定，「登陸台灣趨近於0了」，將沿著太平洋高壓邊緣北上，目前觀測重點只剩下北上移動的過程中，偏西多或偏西少，「不登錄的紀錄繼續保持下去」。

另外，專家指出，由於杜蘇芮颱風主體卡在呂宋島滯留太久，其核心遭到摧毀，可謂「半殘」，不過巴士海峽的環境可能有利於杜蘇芮發展，待杜蘇芮脫離呂宋島後，強度可能會再微幅增強，在進入台灣海峽南部前，僅有18小時能夠重整，該粉專直說，「能夠重整旗鼓就偷笑了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「真的又閃過了」、「台中真的好邊緣」、「我要颱風假！」、「真的見鬼」、「不要放棄希望啊」、「請它繼續偏西一點吧，給南部水庫補些水就好，不要帶災情來」。而粉專小編也在底下留言，笑說：「還在期待颱風假的醒醒吧，符合標準的縣市不多，只有那幾個」。