一名女子自認每次排尿後都擦得很乾淨，但下次上廁所仍會發現內褲有尿漬，導致內褲泛黃，詢問其他女性是否有相同困擾，該如何解決？不少女網友留言表示，除了生理期間，大多時間都會使用護墊，因此內褲都跟新的一樣，但前提是要頻繁更換，才能避免感染。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，每次上完廁所都會擦得很乾淨，但下次如廁時仍會發現內褲上有尿漬，且還有一點尿騷味，導致內褲黃黃的，令她非常困擾，問其他人是否有一樣的問題，尋求解決辦法。

貼文引發女網友回應，多數人表示會使用護墊，「我也有類似情況，但不清楚是分泌物還是尿漬，所以我除了經期以外其他時候都會用護墊，內褲都跟新的一樣」、「墊護墊＋1，雖然用護墊較不透氣，但對分泌物較多的人來說，真的很好用」、「墊護墊，我從學生時期只要外出就使用護墊，到現在有10年了，私密處沒有什麼不適」、「我也是有用護墊那一派，有上廁所就換」。

其他女網友認為原PO內褲上殘留的應該不是尿漬，而是分泌物，建議她改變飲食習慣，少喝含咖啡因飲料或勤換內褲，「建議改善飲食習慣或是勤換內褲」、「要改善要去看醫生」、「我猜應該是分泌物，可以吃蔓越莓的營養食品，我吃是有覺得改善很多」。