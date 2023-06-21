台中一名人妻發現一名王姓女子竟與她丈夫搞曖昧，互傳鹹濕簡訊討論丈夫應該穿原本的內褲回去，「怕你家裡沒紅色內褲被抓包」等語，讓她身心大受打擊，憤而向王女求償100萬元。台中地院審理時，判王女須賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，王姓女子明知她丈夫已婚，仍與丈夫交往，還一起出遊，拍攝親密照片與互傳鹹濕對話，已經嚴重侵害她的配偶權，讓她的身心嚴重受創，故依法向王女求償100萬元。

對此，王女辯稱，與男方是老同學，先前重新恢復聯繫，男方並沒有主動提到婚姻關係，2人確實一起出去玩，但並沒有交往，縱使2人之間有不正當關係，也早已過了法律2年追訴期。

台中地院審理時，法官勘驗證據，發現王女與男方曾於2022年4月間互傳合照及裸照，王女還請男方將照片收好，對話提及是否要請假約在北部見面，是否擔心被妻子發現等話題。

法官指出，同年月間，王女還說，「有濕性但挺舒服」、「你上來有被發現嗎？那天你應該穿原本的內褲回去，怕你家裡沒紅色內褲被抓包」等語，均可知王女知情男方已婚，不採信其說詞，審酌後判王女須賠償15萬元較適當。可上訴。