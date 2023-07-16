桃園市及新竹地區目前水情正常穩定，而農民1期稻作已陸續收割，部分2期稻作並已開始整田供灌，北區水資源局指出，預計8月上旬1期稻作可全部收割完成，推估後續仍會有颱風降雨挹注，目前水情良好，各項供水皆穩定。

北水局副局長郭耀程指出，今年桃園及新竹1期稻作灌溉面積2萬1500公頃，由於年初北部地區降雨不足，北水局與農水署桃園、石門及新竹管理處協調加強力道節水灌溉，包括優先使用河川、埤塘水源及利用平地降雨引水灌溉等措施，統計節約灌溉水量桃園地區達1.13億噸（約半座石門水庫）及新竹地區約2000萬噸（約4座寶山水庫）。

他也說，目前石門、寶山及寶二水庫均接近滿庫，水情良好，推估後續仍會有颱風降雨挹注，今年桃竹2期稻作面積3萬5000公頃，預估審慎樂觀可順利完成供灌，北水局後續仍將密切監控水情及做好穩定供水工作，同時也呼籲民眾把節水當生活常態，好好珍惜每一滴水資源。