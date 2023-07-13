民進黨立院黨團書記長莊瑞雄、副書記長洪申翰、民進黨新竹縣立委第一選區參選人詹紀緹、關西鎮鎮長陳光彩、關西鎮鎮民代表會主席羅仕典及關西鎮民代表及里長，今共同召開記者會，指出新竹縣縣長楊文科放縱關西鎮水源近10年被污染44次，且此次污染工廠地主為楊文科關西鎮競選召集人劉文禎，任由關西鎮居民水安全被威脅。

民進黨團指出，關西鎮此次水污染發生於6月11日，在關西淨水場取水口不到100公尺處的艾斯巴達公司，違法存有16桶有害事業廢棄物，且偷偷倒入鳳山溪河道，導致空氣有臭味、河面有油污污染，環保單位更發現，溪流裡檢測出苯乙烯、四氯乙烷、三氯甲烷等有毒物質。

民進黨團說，荒唐的是，該範圍屬於「飲用水取水口一定距離」公告保護範圍，卻遭違法傾倒非法的有機溶液導致水源嚴重污染，至今河床仍有殘留，空氣中仍有臭味。

洪申翰表示，楊文科不敢讓大家知道新竹縣府早在3月就發現，艾斯巴達公司廠內有高達16桶的非法有害事業廢棄物廢溶劑，卻沒有做好溪流周邊巡檢，導致鳳山溪受污染。此外，洪申翰也透過環保署的公開資料發現，2010年以來因國民黨執政的新竹縣府放任，導致關西至少有44件水污染裁罰，更多違法的可能不勝其數。

洪申翰也揭露，此次違法排放有毒溶劑的艾斯巴達公司，地主就是楊文科競選縣長時，在關西鎮的競選總部召集人，過去也曾擔任過楊文科的競選幹部，收過楊文科選舉的人事費用。洪申翰更指出，該地三番兩次更換工廠，且都是短時間、低資本額的廠商。他直指，就是劉文禎放任污染、空殼的工廠進入關西。

詹紀緹表示，關西水污染的事件一直都是關西鄉親的切身之痛，多年來每年都會發生，能夠有安全的水可以用是鄉親多年的期待。但過去掌握權力的人，都不會解決或不願意解決，但這次她透過與洪申翰與中央部會的聯繫，已經向台水公司要求，在關西淨水場取水口周邊架設監視器，並裝設水質連續性及線上監測系統與偵測器，並加強周邊水源巡查。詹紀緹表示，後續她也會持續督促，確保關西居民的用水安全。

陳光彩表示，面對關西鎮三番兩次的水污染事件，鎮民心情非常沉重，也要拜託大家救救我們關西。陳光彩表示，今年6月11日接到地方電話，距離取水口不到20公尺的土壤和河床受到污染，散發臭味、水面也飄著浮油。陳光彩痛心地說，非常遺憾沒有看到地方政府環保單位後續有積極的規劃，讓老百姓活在陰影當中。

陳光彩表示，此次事件導致7000多戶的自來水用戶在頭兩日無水可用，後續也一直活在用水是否安全的疑慮中。他要求，新竹縣府應該要把污染的河床底泥做清除，希望短期之內，可以讓居民過回正常且安心的生活。

最後，洪申翰表示，楊文科應該要向關西鎮居民道歉，也需要為自己的無能和失能縱容道歉。此外，洪申翰也提到，新竹縣府應該要儘速處理受污土壤和河床的清除，同時，面對關西鎮如此頻繁的污染事件，也要求新竹縣府應提出「關西鎮長期水污染調查及檢討報告」，確認過去44次的水污染事件的改善情況。