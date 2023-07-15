十四張歷史公園是新北市首座機能型防災公園，災時可變身成多功能的避難收容場所，多項設施兼具防災機能。（新北市政府提供）

穀倉高塔溜滑梯結合攀爬網及沙坑，可讓孩童盡情嬉戲。（新北市政府提供）

位於安坑輕軌十四張站附近「十四張歷史公園」，是新北市首座機能型防災公園，除設置有趣的遊樂設施，設施兼具防災機能，災時可變身成多功能的避難收容場所。新北市綠美化環境景觀處表示，「十四張歷史公園」適合親子同遊的共融公園，歡迎大小朋友體驗遊玩。

十四張歷史公園遊戲場面積超過4000平方公尺，是新店最大的遊戲場，公園以農村水圳為意象，場內設置各類遊樂設施，豐富多元。

綠美化環境景觀處表示，兩層樓高「穀倉高塔溜滑梯」是園內最吸睛的設施，溜滑梯地處土丘上方，登上後可俯瞰整座公園，高塔設有攀爬網，爬網下方有砂坑、鞦韆、溜索、彈跳床、原木跳樁、蹺蹺板及專門提供給身障者使用的輪椅鞦韆，讓孩童盡情嬉戲。

景觀處說，十四張歷史公園是新北市首座機能型防災公園，災時可變身成多功能的避難收容場所，公園內多項設施兼具防災機能。「維生儲水槽」平時供園區用水使用，災時則遮斷外來自來水進水以避免污染槽內水質，可做為飲用及盥洗水源。

景觀處也說，若發生大地震時停電，斷電時將自動開啟緊急用電啟動發電機，確保各項設備電力不中斷。「淋浴區」災時可連接移動式熱水器，讓民眾能安心舒適盥洗，「座椅式爐灶」則可轉換為炊事用爐灶，展示防災能量。