2024年總統大選，前立委沈富雄再用動物來形容3位總統參選人，點出民眾黨主席柯文哲是台灣獼猴、侯友宜則是水牛、副總統賴清德為台灣黑狗，民眾應會認為水牛還是比較有用。

沈富雄今(6日)在《POP撞新聞》節目中指出，民眾黨主席柯文哲是台灣獼猴、侯友宜則是水牛、副總統賴清德為台灣黑狗。而賴清德的重點就是，台灣如果交到別人手中，台灣會守不住，所以賴清德就是顧家的。

沈富雄接著舉例認為，有一個動物園，裡面有3種動物︰水牛、黑狗、獼猴。父母親帶小孩去動物園，小孩一定先去看台灣獼猴。柯文哲在台北市長8年任內，沒有貢獻給年輕人，這一家人看完台灣獼猴以後，在回家的路上，會討論將來家裡的需要，會認為水牛還是比較有用。

沈富雄指出，前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮等3人出手，侯友宜就有起死回生的希望。如今3位都到位了，郭正亮的「亮」、王金平的「金」、金溥聰的「金」，叫做「亮金金」三人組，不要小看他們的力量。