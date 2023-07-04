國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（3）日受訪承諾，只要經國際頂尖專家及標準程序檢驗，確保萬無一失後，就可以重啟核四。對此，核四廠前廠長王伯輝也在臉書分析了5點利弊，直呼「世界上哪裡有這麼方便的電廠？」

侯友宜昨接受中廣董事長趙少康專訪時表示，他從來沒有反對過核電，核能也絕對是能源選項之一，應要以務實態度，面對能源政策問題。侯友宜除指出，核四要經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，及國際標準程序檢驗後，確保萬無一失後，才可以重啟，他也痛批，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德的「核電緊急使用」說非常不負責任。

王伯輝今在臉書發文，分析核四廠再啟的利弊，他指出，1. 核四廠沒有用過燃料儲存的問題，只是已經送回美國的燃料要再買回；2. 核四廠封存的前幾年，都按運轉中的電廠進行維修及測試，若要重啟，必須要徹底的檢驗。

3. 核四廠安全有關系統，必須要再測試一次，「但已經測試過，比較有信心」；4. 核四廠是按當時最新的法規興建，只需查證法規修改之處，是否影響電廠安全；5. 核四廠幾乎不需再採購新設備，它可以合法地從二號機挪用，留下評估報告即可，若是該廠二號機有機會重啟，再買新的設備即可。

王伯輝也直呼，核四廠一號機有1整廠的備料，「世界上哪裡有這麼方便的電廠？」