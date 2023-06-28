總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓人夫隨扈，總統府28日稍早證實，Kolas稍早向總統請辭獲准。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，Kolas已請辭，總統府也准辭，黨團尊重總統府的決定。
有媒體追問，由於Kolas不倫戀恰好是由鏡週刊報導，而今天又是國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視的日子，是否有意要轉移焦點。劉世芳說，不清楚兩者關聯；黨團副幹事長洪申翰則認為，此聯想不合邏輯，並非今天所有記者會都是為了轉移鏡電視焦點。
總統府發言人Kolas Yotoka遭爆涉入不倫戀，對象是去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓人夫隨扈，總統府28日稍早證實，Kolas稍早向總統請辭獲准。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，Kolas已請辭，總統府也准辭，黨團尊重總統府的決定。
有媒體追問，由於Kolas不倫戀恰好是由鏡週刊報導，而今天又是國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視的日子，是否有意要轉移焦點。劉世芳說，不清楚兩者關聯；黨團副幹事長洪申翰則認為，此聯想不合邏輯，並非今天所有記者會都是為了轉移鏡電視焦點。
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