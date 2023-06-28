國民黨立法院黨團28日上午舉行「『服貿』膜衣錠→解決『綠白』腦霧所用」記者會，隨後，民進黨立院黨團也開記者會表示，台灣民眾必須體認服貿內容包含食衣住行吃喝玩樂，在野黨吵服貿開放中小企業裡面，這麼多的洗衣店全掛，美容美髮這些小型不擔心嗎？民進黨立委莊瑞雄也反嗆，這帖藥自己吃，要吃以前要想清楚。

莊瑞雄指出，台灣民眾必須體認服貿內容包含食衣住行吃喝玩樂，幾年前馬英九執政觀光業來看，陸客來台賺翻，但都是蠅頭小利，在野黨吵服貿開放中小企業裡面，這麼多的洗衣店全掛，美容美髮這些小型不擔心嗎？

莊瑞雄提到，早上國民黨記者會看到膜衣錠要給綠跟白吃，攻擊火力都在民進黨身上，接受監督批評指教，但這帖藥自己吃，要吃以前要想清楚，台美協定要不要送審查，當然是歡迎，台美貿易協調民進黨還將此定義為喜事，國會部門也要參與，好的話讓全民知道共同努力。

民進黨立委洪申翰指出，民進黨不只當年反服貿，以現在政經情勢更反對服貿，他也完全可以體諒現在國民黨的焦慮，記者會最主要目的是跟柯文哲搶回他們支持者的選票，現在不管是民眾黨或國民黨不是要健全台灣經貿環境，是要在藍營支持者板塊互挖牆腳，他們談服貿只是為了總統大選的利益。

洪申翰指出，他們接受各政黨監督，但還是把立場說清楚，今天經貿環境服貿絕對是毒藥，各種服務業都很難接受，尤其對台灣生活或服務業，很難接受這件事情。